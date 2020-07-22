В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Гонсало"

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В центральной части Атлантического океана сформировался тропический шторм, получивший имя "Гонсало", сообщает РИА Новости.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), теперь он движется в северо-западном направлении. Синоптики отмечают, что шторм движется со скоростью 19 километров в час. Скорость сопровождающего его ветра достигала 75 километров в час.

В настоящее время он находится примерно в двух тысячах километров к востоку от южных Карибских островов.

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей в Черном море.

Ранее очевидцы засняли на камеру смерч в деревне Доры Лотошинского района Подмосковья. Причиной явления, как сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, стало столкновение разных воздушных масс.