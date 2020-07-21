В МЧС предупредили об угрозе формирования смерчей на Кубани

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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей в Черном море, сообщает МЧС России по региону.

На Кубани прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Накануне в Краснодаре прошли ливни, в результате чего подтопило улицы, а трамвайное движение оказалось нарушено.

Спасатели предупреждают также об угрозе на море. В частности, в ближайшие несколько часов и до конца суток 21 июля на участке от Анапы до бухты Инал и на участке от Магри до села Веселого может сформироваться смерч.

Ранее сообщалось, что смерч в Адлерском районе Сочи вышел на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Во время ЧП в воздухе летала пляжная мебель и вещи отдыхающих. Данных о пострадавших нет.

