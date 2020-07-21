Смерч разрушил пляж в Сочи

Фото: скриншот видео соцсети
Смерч в Адлерском районе Сочи вышел на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке, сообщает "Интерфакс".
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Во время ЧП в воздухе летала пляжная мебель и вещи отдыхающих.
"Сначала поднялся сильный ветер. Потом за одну секунду напором воды с пляжа снесло все, что на нем находилось: шезлонги, кабинки для переодевания, зонты и другие вещи", – поделился один из очевидцев.
Согласно данным администрации города, в настоящее время выясняются подробности произошедшего. Данных о пострадавших нет.
Видео: соцсети
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