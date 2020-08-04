Побережье Северной Каролины накрыл ураган "Исаиас"

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Побережье Северной Каролины в США накрыл ураган "Исаиас", который образовался в Атлантическом океане. Об этом сообщает "Газета.ру".

Данные о стихии опубликованы Национальным центром по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов.

Согласно информации центра, ураган движется в северо-восточном направлении со скоростью 9,7 метров в секунду. При этом скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 38 метров в секунду.

Ранее в центральной части Атлантического океана сформировался тропический шторм, получивший имя "Гонсало". Движение шторма достигало 19 километров в час. Скорость сопровождающего его ветра – 75 километров в час.