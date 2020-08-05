Шесть человек погибли из-за урагана "Исаиас" в США

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Ураган "Исаиас", обрушившийся на ряд регионов США, стал причиной гибели шести человек. Об этом сообщает "Газета.ру".

Согласно данным телеканала NBC, два человека погибли в штатах Делавэр и Пенсильвания, еще два – в Мэриленде и Нью-Йорке. В результате воздействия стихии также скончались два жителя штата Северная Каролина.

Накануне, 4 августа, в штатах Нью-Йорк и Вашингтон объявили погодное предупреждение из-за надвигающегося шторма.

Кроме того, "Исаиас" оставил без электроэнергии более 3 миллионов потребителей в девяти американских штатах.

