Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:27

Главная / Новости /

Очевидец рассказал об урагане в Сочи, который разрушил пляж

"Парнишка чудом не пострадал": очевидец заснял ураган в Сочи, который разрушил пляж
общество погода эксклюзив

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Очевидец Ильдар Якупов рассказал Москве 24 о последствиях смерча на набережной в Сочи. По словам мужчины, пострадавших людей нет, однако большую часть оборудования пляжа стихия разрушила.

Смерч в Адлерском районе Сочи вышел на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке. По словам Ильдара, воронка появилась около 11 утра, а на берегу ураган пробыл не более 2-3 минут.

"Мы компанией сидели в ресторане прямо на берегу, увидели в море что-то вроде начинающегося смерча. Изначально было видно, что где-то в море идет сильный дождь. Потом увидели воронку. Я еще в шутку говорю, что вот сейчас она придет к нам. Собственно говоря, так и получилось. Смерч вышел на берег. Мы прям там сидели, в первой линии все это наблюдали: летали урны металлические, летали лавки, лежаки, зонты, пляжные деревянные палатки. Много лежаков и зонтов пострадало. Но это все длилось минуты 2-3", – рассказал очевидец.

По его словам, люди в ресторане сначала проявили любопытство, но когда стало понятно, что воронка идет прямо на заведение, начали паниковать.

Видео: предоставлено очевидцем

Что интересно, на 10 метров влево и вправо ничего не было. Только наше кафе было на линии смерча. Когда лежаки и зонты, особенно когда палатки начали лететь в сторону кафе – люди начали паниковать.
Ильдар Якупов
очевидец

По словам мужчины, никто из посетителей заведения или пляжных отдыхающих не пострадал. "Профессионально повели себя работники ресторана: они быстро все поняли, что к чему, и загнали людей с веранды в здание. На веранду много всего накидало: там летали ножи, тарелки и все такое. Был парнишка с самокатами – он чудом не пострадал. Смерч выдрал из земли тяжелую лавку, и она как раз летела в его сторону. Но не долетела", – рассказал Ильдар.

По его словам, в настоящий момент в Сочи природа успокоилась: там тепло, светит солнце, о смерче напоминают только оставшиеся сильные волны.

При этом в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей в Черном море.

Как сообщило МЧС России по региону, на Кубани прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Спасатели предупреждают также об угрозе на море: в ближайшие несколько часов и до конца суток 21 июля на участке от Анапы до бухты Инал и на участке от Магри до села Веселого может сформироваться смерч.

Ранее очевидцы засняли на камеру смерч в деревне Доры Лотошинского района Подмосковья. Причиной явления, как сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, стало столкновение разных воздушных масс.

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Читайте также

Павелко Анастасия

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать