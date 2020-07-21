Очевидец рассказал об урагане в Сочи, который разрушил пляж

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Очевидец Ильдар Якупов рассказал Москве 24 о последствиях смерча на набережной в Сочи. По словам мужчины, пострадавших людей нет, однако большую часть оборудования пляжа стихия разрушила.
Смерч в Адлерском районе Сочи вышел на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке. По словам Ильдара, воронка появилась около 11 утра, а на берегу ураган пробыл не более 2-3 минут.
"Мы компанией сидели в ресторане прямо на берегу, увидели в море что-то вроде начинающегося смерча. Изначально было видно, что где-то в море идет сильный дождь. Потом увидели воронку. Я еще в шутку говорю, что вот сейчас она придет к нам. Собственно говоря, так и получилось. Смерч вышел на берег. Мы прям там сидели, в первой линии все это наблюдали: летали урны металлические, летали лавки, лежаки, зонты, пляжные деревянные палатки. Много лежаков и зонтов пострадало. Но это все длилось минуты 2-3", – рассказал очевидец.
По его словам, люди в ресторане сначала проявили любопытство, но когда стало понятно, что воронка идет прямо на заведение, начали паниковать.
По словам мужчины, никто из посетителей заведения или пляжных отдыхающих не пострадал. "Профессионально повели себя работники ресторана: они быстро все поняли, что к чему, и загнали людей с веранды в здание. На веранду много всего накидало: там летали ножи, тарелки и все такое. Был парнишка с самокатами – он чудом не пострадал. Смерч выдрал из земли тяжелую лавку, и она как раз летела в его сторону. Но не долетела", – рассказал Ильдар.
По его словам, в настоящий момент в Сочи природа успокоилась: там тепло, светит солнце, о смерче напоминают только оставшиеся сильные волны.
При этом в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей в Черном море.
Как сообщило МЧС России по региону, на Кубани прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Спасатели предупреждают также об угрозе на море: в ближайшие несколько часов и до конца суток 21 июля на участке от Анапы до бухты Инал и на участке от Магри до села Веселого может сформироваться смерч.
Ранее очевидцы засняли на камеру смерч в деревне Доры Лотошинского района Подмосковья. Причиной явления, как сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, стало столкновение разных воздушных масс.
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
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