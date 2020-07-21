Очевидец рассказал об урагане в Сочи, который разрушил пляж

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Очевидец Ильдар Якупов рассказал Москве 24 о последствиях смерча на набережной в Сочи. По словам мужчины, пострадавших людей нет, однако большую часть оборудования пляжа стихия разрушила.

Смерч в Адлерском районе Сочи вышел на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке. По словам Ильдара, воронка появилась около 11 утра, а на берегу ураган пробыл не более 2-3 минут.

"Мы компанией сидели в ресторане прямо на берегу, увидели в море что-то вроде начинающегося смерча. Изначально было видно, что где-то в море идет сильный дождь. Потом увидели воронку. Я еще в шутку говорю, что вот сейчас она придет к нам. Собственно говоря, так и получилось. Смерч вышел на берег. Мы прям там сидели, в первой линии все это наблюдали: летали урны металлические, летали лавки, лежаки, зонты, пляжные деревянные палатки. Много лежаков и зонтов пострадало. Но это все длилось минуты 2-3", – рассказал очевидец.

По его словам, люди в ресторане сначала проявили любопытство, но когда стало понятно, что воронка идет прямо на заведение, начали паниковать.

Видео: предоставлено очевидцем



Ильдар Якупов очевидец Что интересно, на 10 метров влево и вправо ничего не было. Только наше кафе было на линии смерча. Когда лежаки и зонты, особенно когда палатки начали лететь в сторону кафе – люди начали паниковать.

По словам мужчины, никто из посетителей заведения или пляжных отдыхающих не пострадал. "Профессионально повели себя работники ресторана: они быстро все поняли, что к чему, и загнали людей с веранды в здание. На веранду много всего накидало: там летали ножи, тарелки и все такое. Был парнишка с самокатами – он чудом не пострадал. Смерч выдрал из земли тяжелую лавку, и она как раз летела в его сторону. Но не долетела", – рассказал Ильдар.

По его словам, в настоящий момент в Сочи природа успокоилась: там тепло, светит солнце, о смерче напоминают только оставшиеся сильные волны.

При этом в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей в Черном море.

Как сообщило МЧС России по региону, на Кубани прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Спасатели предупреждают также об угрозе на море: в ближайшие несколько часов и до конца суток 21 июля на участке от Анапы до бухты Инал и на участке от Магри до села Веселого может сформироваться смерч.

Ранее очевидцы засняли на камеру смерч в деревне Доры Лотошинского района Подмосковья. Причиной явления, как сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, стало столкновение разных воздушных масс.