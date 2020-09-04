Невеста и визажист погибли во время фотосессии в Китае

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В городе Вэньчжоу на востоке Китая несколько человек погибли во время свадебной фотосессии, передает издание Newsflare.

По данным издания, инцидент произошел на берегу моря, где молодожены хотели сделать свадебные фотографии. В результате во время съемки невесту, жениха, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море.

Спустя время в ходе спасательной операции были найдены тела невесты и визажиста, фотограф по-прежнему числится пропавшим. О судьбе жениха агентство не сообщает.

В прошлом году в США молодожены погибли в аварии через несколько минут после свадебной церемонии. Инцидент произошел в штате Техас.

На выезде из суда, где проходило бракосочетание, в автомобиль, в котором ехали 19-летний жених и 20-летняя невеста, врезался пикап. В результате машина с молодоженами несколько раз перевернулась и упала в канаву.

