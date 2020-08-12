На Кубани спасли пятилетнюю девочку, унесенную в море ветром

Фото: РИА Новости/Андрей Иглов

Пятилетнюю девочку унесло в море на надувном круге на Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в поселке Веселовка. Выяснилось, что в Темрюкском районе поднялся сильный ветер, который отогнал девочку в сторону открытого моря.

"Родные девочки, мама, бабушка и дедушка не успели среагировать на происходящее. На месте мы узнали, что за ребенком вплавь бросился один из отдыхающих. После этого поняли, что будем искать на воде не одного человека, а двух", – заявил госинспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУМЧС по Краснодарскому краю Николай Долгий.

Он добавил, что спасатели спустя около 40 минут нашли надувной круг, а позднее и ребенка с мужчиной. По его словам, поиски осложнял усилившийся ветер, из-за которого высота волн достигала одного метра.

"И все же ребенка с мужчиной нашли! Нехарактерное пятно на воде заприметил водитель гидроцикла. Подплыв ближе, он увидел дрейфующий буй, за который держались обессиленные мужчина и девочка. Участники операции считают, что этот случай спасения на воде можно назвать чудом", – рассказал Долгий, уточнив, что ребенок сейчас находится в больнице, а мужчина от медпомощи отказался.

В прошлом году в Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром. ЧП произошло, когда семья из трех человек каталась на воздушном шаре. В один момент корзина воздушного шара ударилась об землю, после чего родители выпали из нее, а ребенок остался внутри.

Для спасения девочки в акваторию Черного моря вывели катер, а также был подготовлен вертолет Ми-8. Однако через некоторое время воздушный шар самостоятельно приземлился. В результате инцидента девочка не пострадала.

