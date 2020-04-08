Ураганный ветер сорвал кровлю здания в Казахстане

10:20
В Казахстане сильный ветер повредил несколько зданий
Обильный снегопад и сильный ветер обрушились на некоторые области Казахстана. Стихия унесла жизнь одного человека, передает "Мир 24".
Трагедия произошла в селе Урумкай Бурабайского района, что примерно в 300 километрах от столицы республики. Ураганный ветер сорвал кровлю здания машинного двора, которая рухнула на сторожа. 40-летний мужчина скончался на месте.
Ветер до 30 метров в секунду повредил 160 зданий различного назначения в 22 районах и двух городах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Еще в 9 районах Акмолинской и Костанайской областей повреждены линии электропередачи.
Жители этих районов остались без света на несколько часов. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в Костанайской области закрыты дороги республиканского и областного значений. Пассажирский транспорт в городе курсирует с большими интервалами. Сломаны дорожные знаки и светофоры.
Синоптики прогнозируют, что антициклон будет в Казахстане еще несколько дней. Спасатели рекомендуют гражданам следить за изменениями погоды и по возможности не выходить из дома.
В середине марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра доходили до 20–25 метров в секунду. Из-за упавшего дерева погиб мужчин.
Кроме того, женщина пострадала после падения на нее рекламной вывески от порыва ветра.
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