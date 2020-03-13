Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего из-за упавшего дерева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам мужчины, который погиб из-за упавшего дерева в столице.

"К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования семье погибшего", – написал мэр в Twitter.

Мэр напомнил об осторожности при передвижениях по столице, а также отметил, что все службы города работают в режиме чрезвычайной готовности.

В пятницу на улице 1-й Мясниковской дерево упало на двигающийся автомобиль, после чего машина проехала несколько десятков метров и столкнулась с двумя транспортными средствами. В результате произошедшего погиб мужчина.

Также на востоке города женщина пострадала после падения на нее рекламной вывески от порыва ветра. Ее доставили в больницу № 15.

13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.

В городе действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб.

Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Сергей Собянин призвал жителей столицы не пренебрегать погодным предупреждением.

Московскую канатную дорогу временно закрыли для посетителей из-за сильного ветра в столице.