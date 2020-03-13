Женщину госпитализировали в Москве после падения на нее рекламной вывески

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщину госпитализировали на востоке столицы после того, как на нее от порыва ветра упала рекламная вывеска, сообщает ТАСС.

ЧП произошло возле торгового центра. В префектуре Восточного административного округа рассказали, что 34-летняя пострадавшая в сознании и чувствует себя нормально – у нее небольшое рассечение.

Также уточняется, что женщину доставили в больницу № 15.

Ранее на востоке Москвы погиб мужчина. Это произошло из-за сильного ветра. На двигающийся автомобиль Mazda, за рулем которого сидел мужчина, рухнуло дерево. После этого машина проехала еще примерно 100 метров и столкнулась с двумя припаркованными транспортными средствами.

13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.

В городе действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб. В Московской области ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших по меньшей мере 19 автомобилей.

МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Сергей Собянин призвал жителей столицы не пренебрегать погодным предупреждением. Мэр попросил москвичей проявить максимальную осторожность при передвижениях по городу.

Московскую канатную дорогу временно закрыли для посетителей из-за сильного ветра в столице.