Московскую канатную дорогу временно закрыли из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московскую канатную дорогу временно закрыли для посетителей из-за сильного ветра в столице.

"Движение канатной дороги на Воробьевых горах временно приостановлено в связи с усилением ветра в столице", – объявили в пресс-службе дороги.

На данный момент порывы ветра в районе Воробьевых гор достигают 16–18 метров в секунду. При этом допустимым значением для работы дороги является показатель 15 метров в секунду.

В пресс-службе канатной дороги также отметили, что специалисты следят за развитием ситуации и готовы открыть движение при благоприятных погодных условиях.

13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.

МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Сергей Собянин призвал жителей столицы не пренебрегать погодным предупреждением. Мэр попросил москвичей проявить максимальную осторожность при передвижениях по городу.

