Уровень погодной опасности повысили в Москве из-за ветра

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Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе 13 марта, сообщает Гидрометцентр России. Этому послужило усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

По данным синоптиков, погода опасна – есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

В столичном метрополитене также рекомендовали пассажирам отказаться от личного транспорта из-за сильного ветра. В связи с непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В префектурах округов Москвы также созданы оперативные группы для более быстрого устранения нештатных ситуаций.

Также департаменту образования рекомендовано не допускать детей к прогулкам в пятницу.

