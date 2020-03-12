Городские службы перешли на усиленный режим из-за ветра

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Городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым в пятницу усилением ветра до 24 метров в секунду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, завтра в столице ожидается ветер порывами до 19–24 метров в секунду. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", – заявил представитель мэрии.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В префектурах округов Москвы также созданы оперативные группы для более быстрого устранения нештатных ситуаций.

Ранее синоптики сообщали, что в пятницу, 13 марта, в центральных областях страны возможны порывы ветра, достигающие скорости 20–25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.

Накануне, 11 марта, в Москве объявляли повышенный уровень погодной опасности из-за тумана.