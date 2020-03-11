Столичных водителей призвали к осторожности из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана.
Как сообщил Гидрометцентр, период предупреждения объявлен до 9:00 утра среды, 11 марта.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть осторожнее на дорогах.
Там напомнили о соблюдении дистанции, противотуманных фарах и ярких деталях на одежде.
Видимость составит от 300 до 800 метров, говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Ранее синоптики попросили столичных водителей повременить со сменой резины до конца марта.