Первая декада марта в Москве станет самой теплой в истории метеонаблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первая декада марта в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Первая декада марта текущего года войдет в историю наблюдений над погодой как самая теплая за всю историю наблюдений. Средняя температура в ней составила плюс 4,7 градуса и подобного еще не наблюдалось", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что последний раз положительная температура в первой декаде марта была установлена в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. Тогда в городе в это время было около 1–2 градусов тепла.

Во вторник воздух днем прогреется до 6–8 градусов. В то же время будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость составит 3–8 метров в секунду.

В среду столичный регион ощутит приближение очередного циклона с северо-запада. В течение дня местами будут идти дожди. Ночью ожидается +4... +6 градусов, днем – +7... +9 градусов. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Давление будет активно падать и к вечеру среды составит уже 734 миллиметра ртутного столба.

Накануне в городе был побит температурный рекорд. На базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 14:00 понедельника воздух прогрелся до 11 градусов тепла.

Ранее температурные рекорды по теплу были уже дважды побиты. Так, 7 марта воздух прогрелся до 12 градусов, что на 3 градуса больше максимума в тот же день 2002 года. В Международный женский день столбики термометра зафиксировали 8,6 градуса – то есть на 0,3 градуса выше, чем в 2014 году.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что россиян ждет "малиновое" лето. Этим выражением эксперт объяснил сходство с окрасом прогностических температурных карт.

Роман Вильфанд, в свою очередь, считает точным прогнозированием информацию о погоде за 5–6 дней от дня составления графика. Он также назвал прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете ненаучным и заявил, что Гидрометцентр не будет пугать граждан подобными формулировками.

