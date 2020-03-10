Первая декада марта в Москве станет самой теплой в истории метеонаблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первая декада марта в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
"Первая декада марта текущего года войдет в историю наблюдений над погодой как самая теплая за всю историю наблюдений. Средняя температура в ней составила плюс 4,7 градуса и подобного еще не наблюдалось", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что последний раз положительная температура в первой декаде марта была установлена в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. Тогда в городе в это время было около 1–2 градусов тепла.
Во вторник воздух днем прогреется до 6–8 градусов. В то же время будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость составит 3–8 метров в секунду.
В среду столичный регион ощутит приближение очередного циклона с северо-запада. В течение дня местами будут идти дожди. Ночью ожидается +4... +6 градусов, днем – +7... +9 градусов. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Давление будет активно падать и к вечеру среды составит уже 734 миллиметра ртутного столба.
Накануне в городе был побит температурный рекорд. На базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 14:00 понедельника воздух прогрелся до 11 градусов тепла.
Ранее температурные рекорды по теплу были уже дважды побиты. Так, 7 марта воздух прогрелся до 12 градусов, что на 3 градуса больше максимума в тот же день 2002 года. В Международный женский день столбики термометра зафиксировали 8,6 градуса – то есть на 0,3 градуса выше, чем в 2014 году.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что россиян ждет "малиновое" лето. Этим выражением эксперт объяснил сходство с окрасом прогностических температурных карт.
Роман Вильфанд, в свою очередь, считает точным прогнозированием информацию о погоде за 5–6 дней от дня составления графика. Он также назвал прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете ненаучным и заявил, что Гидрометцентр не будет пугать граждан подобными формулировками.
Температура в Москве 8 марта побила 140-летний рекорд тепла
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: