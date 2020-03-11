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Общество

16:48

Штормовой ветер ожидается в пятницу в Центральной России

общество погода

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Штормовой ветер ожидается в пятницу в Центральной России, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики отметили, что 13 марта в центральных областях страны возможны порывы ветра, достигающие скорости 20-25 метров в секунду.

"В конце рабочей недели, а именно в пятницу, 13 марта, широтная зона между 50 и 60 параллелями окажется областью чрезвычайно больших градиентов атмосферного давления, что приведет к усилению ветра до опасных отметок. Это североатлантический циклон, центр которого 12 марта переберется на север Ботнического залива, а сутками позже – на Ямал, изменит погоду на большей части Европейской России", – сообщили в "Метеоновостях".

Они добавили, что подобные погодные условия были в Москве в последний раз в 2010 году. Тогда скорость ветра достигала отметки 22 метра в секунду.

Ранее в столице ввели желтый уровень погодной опасности. Синоптики сообщили о высокой вероятности возникновения сильного ветра. Предупреждение будет действовать с 23:00 11 марта до 23:00 13 марта.

Кроме того, в Москве к концу недели ожидается похолодание. В выходные дни столбик термометра опустится до минусовых значений.

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