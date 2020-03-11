Москвичей предупредили о сильном тумане

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Сильный туман ожидается в столице в среду, 11 марта, сообщает Гидрометцентр РФ. Видимость на дорогах может ухудшиться до 300–800 метров.

Водителям рекомендуют снижать скорость и соблюдать дистанцию. Предупреждение действует до 9:00.

В течение дня будет тепло, местами пройдет небольшой дождь. Днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Максимальная температура воздуха составит 6–8 градусов тепла.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее говорилось, что дождливая оттепель в Москве продлится до конца недели. До четверга, 12 марта, погоду в столичном регионе будет формировать циклон.

В этой связи будет облачно, высока вероятность дождей. Температура будет по-прежнему выше климатической нормы.