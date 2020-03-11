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Москва 24

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Общество

10:15

Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся холода

общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание в столице ожидается уже в конце текущей недели, заявила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк в беседе с Москвой 24. Синоптик также предупредила, что в предстоящие выходные столбик термометра опустится ниже 0 и пойдет снег.

"Сегодняшний день, 11 марта, можно назвать самым теплым. Начиная с четверга температура начнет падать", – рассказала синоптик.

По ее словам, заморозки начнутся в пятницу. Холодный фронт с севера резко понизит температуру до +3... +5 градусов днем и ночью.

"В выходные температура опустится до -1 градуса днем, а ночью – до -6, что приблизит показатели к норме", – добавила Волосюк.

Также синоптик рассказала, что на протяжении текущей недели в рабочие дни будет стабильно идти дождь. В выходные дни стоит ожидать осадки в виде снега.

Ранее метеорологи рассказали, что первая декада марта в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура составила плюс 4,7 градуса.

"Утро": аномально высокие температуры сохраняются в Москве

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