Метро рекомендует отказаться от личного транспорта из-за сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичный метрополитен рекомендует пассажирам отказаться от личного транспорта из-за сильного ветра.

Согласно прогнозу, сильный ветер ожидается в Москве 12 и 13 марта.

"Мосметро готово к работе в любую погоду. По возможности откажитесь от личного транспорта и пользуйтесь метро", – говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.

В МЧС также предупредили о ветре. Скорость порывов может достигать 13–18 метров в секунду, в пятницу – до 24 метров в секунду. До 23:00 13 марта Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

Горожанам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителей призвали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При движении следует держать дистанцию и не совершать резких маневров и перестроений.

В связи с непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В префектурах округов Москвы созданы оперативные группы для более быстрого устранения нештатных ситуаций.

В выходные, 14 и 15 марта, в столичном регионе похолодает. Ожидаются метель и снег.

В субботу будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью – до +3 градусов, днем – около +5. К вечеру столбики термометров опустятся до -2.

В ночь на воскресенье пройдет снег от небольшого до умеренного, начнется метель. К утру сформируется временный снежный покров. Температура будет держаться в районе небольшого минуса.

Днем местами возможен небольшой снег, снежный покров сохранится. В Москве – около нуля, по области – от -1 до +4 градусов.