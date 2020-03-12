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Москва 24

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Общество

14:55

Зима вернется в Москву в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание придет в столичный регион в выходные, 14 и 15 марта. Ожидаются метель и снег, сообщает портал "Метеоновости".

Согласно прогнозам, в пятницу, 13 марта, в столице сохранятся плюсовые температуры, будет дуть сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду.

В субботу, 14 марта, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью – +1... +3 градуса, днем – около +5, но к вечеру температура опустится до -2.

Ветер сменит направление на северо-западное, порывы составят 10-15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье пройдет снег от небольшого до умеренного, разыграется метель. К утру сформируется временный снежный покров и подморозит до минус -2... -4 градусов, по области – до -5.

Днем местами прогнозируется небольшой снег, снежный покров сохранится. В столице ожидается около нуля, по области – от -1 до +4 градусов. Средняя суточная температура воздуха впервые с начала сезона будет отрицательной.

Ранее городские службы перевели на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым в пятницу усилением ветра.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В префектурах округов созданы оперативные группы для быстрого устранения нештатных ситуаций.

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