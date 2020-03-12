Жителей столицы предупредили о порывистом ветре

Фото: ТАСС/Zuma
В столичном регионе в ближайшие сутки усилится ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В четверг в городе ожидается западный ветер с порывами до 13–18 метров в секунду, в пятницу ветер может усилиться до 24 метров в секунду. В городе действует желтый уровень погодной опасности до 13 марта 23:00.
В ведомстве рекомендовали горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителей призвали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При движении следует держать дистанцию и не совершать резких маневров и перестроений.
В связи с непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В префектурах округов Москвы также созданы оперативные группы для более быстрого устранения нештатных ситуаций.
Ранее сообщалось, что дождливая оттепель в Москве продлится до конца недели. По словам синоптиков, температура в городе начнет падать уже с четверга, а в пятницу стоит ожидать появления заморозков.
На выходных в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами могут пройти небольшие осадки. В субботу днем температура воздуха в столице прогреется максимум до +5 градусов, однако к вечеру температура может опуститься до -2.
В ночь на воскресенье пройдет снег от небольшого до умеренного, разыграется метель. К утру сформируется временный снежный покров и подморозит до минус -2... -4 градусов, по области – до -5. Днем местами прогнозируется небольшой снег.
"Погода": облачная погода ожидается в столице 12 марта
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