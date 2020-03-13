Мужчина погиб на востоке Москвы из-за упавшего дерева

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

На востоке столицы мужчина погиб после того, как сильный ветер повалил на его автомобиль дерево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"Возле дома номер 20 на улице 1-й Мясниковской на проезжавший легковой автомобиль упало дерево. Водитель погиб", – сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня около 11:50 мск на двигающийся автомобиль Mazda упало дерево, после чего машина проехала еще примерно 100 метров и столкнулась с двумя припаркованными транспортными средствами", – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Также стало известно о женщине, которая пострадала после после падения на нее рекламной вывески от порыва ветра на востоке столицы. В настоящее время она доставлена в больницу № 15.

13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.

В городе действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб. В Московской области ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших по меньшей мере 19 автомобилей.

МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Сергей Собянин призвал жителей столицы не пренебрегать погодным предупреждением. Мэр попросил москвичей проявить максимальную осторожность при передвижениях по городу.

Московскую канатную дорогу временно закрыли для посетителей из-за сильного ветра в столице.