СК начал проверку после гибели мужчины из-за падения дерева в Москве

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мужчины в результате падения дерева на востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Инцидент произошел в пятницу, 13 марта, на улице 1-й Мясниковской. Дерево упало на двигающийся автомобиль, после чего машина проехала несколько десятков метров и столкнулась с двумя транспортными средствами.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники СК, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также на востоке города женщина пострадала после падения на нее рекламной вывески от порыва ветра. Ее доставили в больницу № 15.

13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.

В городе действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб. В Московской области ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших по меньшей мере 19 автомобилей.

МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Сергей Собянин призвал жителей столицы не пренебрегать погодным предупреждением. Мэр попросил москвичей проявить максимальную осторожность при передвижениях по городу.

Московскую канатную дорогу временно закрыли для посетителей из-за сильного ветра в столице.