Президент Португалии спас тонущих девушек во время отдыха

16:30
Фото: twitter.com/BFMTV
Во время отдыха на пляже президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза помог спасти двух тонущих девушек. Инцидент произошел 15 августа. Об этом сообщает портал 20minutos.
В выходные глава государства отдыхал в регионе Алгарве. Находясь на пляже, он заметил двух девушек, которые не могли самостоятельно плыть после падения с каноэ. Обнаружив тонущих, 71-летний президент нырнул в воду и стал помогать пострадавшим, пока не прибыл второй человек на гидроцикле.
"Девушки приплыли с другого пляжа: их унесло сильным течением и принесло в этом направлении. Они перевернулись, наглотались воды и не могли ни перевернуть [каноэ], ни залезть на него, ни плыть – настолько сильное течение", – поделился президент.
Ранее на Кубани пятилетнюю девочку унесло в море на надувном круге. В открытое море за ребенком бросился один из отдыхающих.
Спасатели спустя около 40 минут нашли надувной круг, а позднее и ребенка с мужчиной. Поиски осложнял усилившийся ветер, из-за которого высота волн достигала одного метра.
В Перми дети спасли тонувшую собаку
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