Семилетняя девочка спасла в Крыму тонущего мальчика

Фото: телеграм-канал "Крыминформ"

Семилетняя девочка во время отдыха в Крыму спасла пятилетнего мальчика. Он до этого катался на самокате и упал в бассейн, приводит РИА Новости заявление министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.

По словам Шахова, действия девочки достойны поощрения и уважения. Инцидент произошел на территории частного отеля пригорода Судака.

Министр обратил внимание, что пятилетнего мальчика из Когалыма очень быстро спасла девочка, заметившая, как он тонет. В результате тонущего ребенка получилось подтолкнуть к бортику бассейна, где его вытащили из воды взрослые.

Теперь устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее боец ОМОНа спас тонувшего подростка в Московской области. В Росгвардии также отметили, что сотрудник правоохранительных органов оказал пострадавшему доврачебную помощь.