Семилетняя девочка спасла в Крыму тонущего мальчика

16:37
Фото: телеграм-канал "Крыминформ"
Семилетняя девочка во время отдыха в Крыму спасла пятилетнего мальчика. Он до этого катался на самокате и упал в бассейн, приводит РИА Новости заявление министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.
По словам Шахова, действия девочки достойны поощрения и уважения. Инцидент произошел на территории частного отеля пригорода Судака.
Министр обратил внимание, что пятилетнего мальчика из Когалыма очень быстро спасла девочка, заметившая, как он тонет. В результате тонущего ребенка получилось подтолкнуть к бортику бассейна, где его вытащили из воды взрослые.
Теперь устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее боец ОМОНа спас тонувшего подростка в Московской области. В Росгвардии также отметили, что сотрудник правоохранительных органов оказал пострадавшему доврачебную помощь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: