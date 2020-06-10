Тонувшую женщину вытащили из пруда в Кузьминках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Кузьминках спасатели помогли тонувшей женщине. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Известно, что женщину вытащили из Шибаевского пруда днем во вторник. Спасатели увидели ее на середине водоема. Они заметили, что женщина плохо держится на поверхности воды.

"Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах быстро подошли на катере к месту происшествия и подали утопающей спасательный круг", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что пострадавшей оказалась женщина 1985 года рождения. После завершения спасательной операции она была доставлена на станцию, где ей оказали первую помощь.

От дальнейшей госпитализации пострадавшая отказалась. Спасатели передали ее полицейским для проведения беседы.

Ранее в Москве спасли тонувшего рыбака. Инцидент случился на акватории Бутаковского залива. Мужчина не заметил, что его лодка оказалась пробита.