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Происшествия

14:26

Боец ОМОН спас тонувшего подростка в Подмосковье

происшествия город

Фото: Москва 24

Сотрудник ОМОН в Московской области спас тонущего в водоеме подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

"Сотрудник ОМОН Пересвет главного управления Росгвардии по Московской области старший сержант полиции Артем Л. во внеслужебное время увидел в водоеме 16-летнего тонущего подростка, бросился в воду, вытащил пострадавшего на берег", – сообщили в ведомстве.

В Росгвардии также отметили, что сотрудник правоохранительных органов оказал пострадавшему доврачебную помощь. Впоследствии подростка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В начале июня стало известно, что с 9 июня столичные спасатели на воде перейдут на усиленный режим работы. Численность личного состава на дежурстве будет составлять порядка 90 человек.

Впоследствии сообщалось, что один из патрулей на Терлецком пруду вытащил из воды 14-летнего ребенка. Тонущего мальчика спасли, от госпитализации он с родителями отказался.

В Теплом Стане оцепили водоем, где утонул ребенок

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