Московские спасатели на воде перейдут на усиленный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спасатели на воде с 9 июня переходят на усиленный режим работы из-за жары, сообщает Агентство "Москва".

Обычно на водных объектах круглосуточно дежурят до 70 спасателей МГПСС, в том числе около 50 водолазов. Патрулирование акваторий столичных водоемов проводится согласно графику как на катерах и мотолодках, так и с помощью пеших обходов берега.

Из-за резкого повышения температуры воздуха в Москве общая численность личного состава, заступающего на дежурство, увеличится до 90 человек. Спасатели будут постоянно находиться на акватории водоемов с 6:30 до 22:00.

Водоемы мониторят с помощью систем видеонаблюдения и интеллектуальных видеокамер. На спасательной станции "Крымский мост" система может зафиксировать прыжок с моста и подать на пульт дежурного сигнал тревоги.

Кроме того, применяются беспилотные летательные аппараты, оснащенные видеокамерами. При обнаружении тонущего человека беспилотник может оперативно доставить ему спасательное средство – круг или самонадувающийся жилет.

Помимо этого, жителей столицы оповещают через громкоговоритель о правилах безопасного поведения на водоемах города и мерах предосторожности в связи с распространением коронавируса.

В Минздраве посоветовали пока воздержаться от посещения московских пляжей.

На предстоящей рабочей неделе ожидается до плюс 31 градуса тепла. Также возможны грозы. В первый день недели температура поднимется до 28 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

