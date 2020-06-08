Московские спасатели на воде перейдут на усиленный режим работы

17:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Спасатели на воде с 9 июня переходят на усиленный режим работы из-за жары, сообщает Агентство "Москва".
Обычно на водных объектах круглосуточно дежурят до 70 спасателей МГПСС, в том числе около 50 водолазов. Патрулирование акваторий столичных водоемов проводится согласно графику как на катерах и мотолодках, так и с помощью пеших обходов берега.
Из-за резкого повышения температуры воздуха в Москве общая численность личного состава, заступающего на дежурство, увеличится до 90 человек. Спасатели будут постоянно находиться на акватории водоемов с 6:30 до 22:00.
Водоемы мониторят с помощью систем видеонаблюдения и интеллектуальных видеокамер. На спасательной станции "Крымский мост" система может зафиксировать прыжок с моста и подать на пульт дежурного сигнал тревоги.
Кроме того, применяются беспилотные летательные аппараты, оснащенные видеокамерами. При обнаружении тонущего человека беспилотник может оперативно доставить ему спасательное средство – круг или самонадувающийся жилет.
Помимо этого, жителей столицы оповещают через громкоговоритель о правилах безопасного поведения на водоемах города и мерах предосторожности в связи с распространением коронавируса.
В Минздраве посоветовали пока воздержаться от посещения московских пляжей.
На предстоящей рабочей неделе ожидается до плюс 31 градуса тепла. Также возможны грозы. В первый день недели температура поднимется до 28 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
"Утро": какая погода ожидает столичных жителей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: