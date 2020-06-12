Столичные спасатели вытащили из пруда тонувшего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные спасатели вытащили из водоема тонувшего ребенка. Инцидент случился в районе Ивановское на пруду Терлецком, сообщили в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах.

Спасатели, патрулируя территорию вблизи водоема, заметили, как переплывавший водоем ребенок скрылся под водой. Они оперативно бросились ему на помощь, направив катер к месту происшествия. Один из мужчин нырнул за мальчиком и вытащил его из воды.

"14-летнего пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь", – говорится в сообщении.

После того, как ребенок пришел в сознание, его отпустили домой с родителями. От дальнейшей госпитализации мальчика они отказались.

Ранее спасатели вытащили из Нижнего Кузьминского пруда тонущих мужчину и женщину. Они доставили пострадавших на берег и оказали им первую помощь.