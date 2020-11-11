Эксперт рассказала, как удачно выйти замуж

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Женщины часто не могут выйти замуж из-за психологических проблем, считает женский коуч Оксана Матвеева. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

Специалист подчеркнула, что проблемой современности является психология жертвы, а именно нежелание брать на себя ответственность.

"Это инфантильность, эгоцентризм и перекладывание своей ответственности на других. Ответственность за свою жизнь никто не хочет брать, хотят встретить достойного мужчину, чтобы он взял на ручки и понес ее по жизни", – отметила Матвеева. Она добавила, что многие женщины считают, что им кто-то должен, поэтому сами ничего не делают.

Изменить ситуацию можно, признав, что женщине нужен мужчина.

"У нас многим женщинам транслируется, что они нужны мужчинам, что мужчины без них никак. Дальше подумать, каким мужчинам вы хотите нравиться и где они водятся. Нужно найти места, где себя показывать, а дальше начать себя показывать правильно", – высказалась коуч.

При этом она считает, что не стоит надевать на себя различные маски. Наоборот, женщине необходимо быть открытой и позитивной.

Также Матвеева рекомендует слабому полу принять тот факт, что мужчины выбирают женщин, с которыми их жизнь станет лучше.

"Женятся на тех, с которыми им лучше, чем без них, с которыми им удобнее. Это то, что женщины в ужасе не хотят принимать. Они не хотят быть удобными, они хотят быть сносящими голову, сводящими с ума. И вот что получается, мужчинам мозг сорвали, и они пошли к себе домой, так проще", – заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что супружество помогает сбросить лишние килограммы. Ученые наблюдали за 300 людьми, среди которых в том числе были молодожены с избыточным весом. Как оказалось, они в течение нескольких месяцев сбрасывали вес, а стройные люди не толстели.

