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Общество

21:22

Эндокринолог назвала биологическую причину разрыва отношений

общество

Фото: depositphotos/AlexShadyuk

Частые ссоры в семье могут быть вызваны нарушением функционирования эндокринной системы. Об этом рассказала эндокринолог Ольга Деревянко в эфире радио "Говорит Москва".

"Психологи присылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье", – заявила она.

Эксперт пояснила, что подобные проблемы можно решить медикаментозным путем. По словам Деревянко, гормоны прямо влияют на эмоциональный фон человека.

Ранее сообщалось, что численность разводов в России увеличилась во время и после весеннего режима самоизоляции. В частности, в июле 2020 года на развод подали 58,1 тысячи пар. Это на 2,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе и сентябре данные показатели также превышали прошлогодние – по 58 тысяч в каждом месяце.

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