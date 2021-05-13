Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:30

Эксперты подсчитали шансы россиян найти настоящую любовь

общество

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Международная сеть для знакомств Badoo провела исследование, в ходе которого выяснили, какова вероятность найти вторую половинку у россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, результаты исследования показали, что каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти пару в течение всей жизни.

Идея найти "того самого" человека оказалась популярна у 52% пользователей из России, однако многие опасаются, что их шанс уже упущен.

"Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 – не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера", – рассказал математик Бобби Сигалл.

Самыми востребованными качествами для партнеров у россиян стали честность, надежность, верность и умение проявлять заботу. Только 13% опрошенных заботит внешность, а 12% – достаток.

Также 76% россиян хотели бы, чтобы партнер был максимально честен о себе и своих желаниях, а также не боялся об этом говорить.

Всего в опросе участвовали тысяча человек. Из них 65% – мужчины, а 35% – женщины.

Ранее психологи рассказали, как не попасть в ловушку вечного сожительства. Заветный штамп в паспорте представляет ценность не для всех. Кого-то устраивают и незарегистрированные отношения.

Однако процент женщин, для которых классическая форма брака все еще остается логичным и обязательным этапом в развитии взаимоотношений, гораздо выше.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать