Эксперты подсчитали шансы россиян найти настоящую любовь

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Международная сеть для знакомств Badoo провела исследование, в ходе которого выяснили, какова вероятность найти вторую половинку у россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, результаты исследования показали, что каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти пару в течение всей жизни.

Идея найти "того самого" человека оказалась популярна у 52% пользователей из России, однако многие опасаются, что их шанс уже упущен.

"Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 – не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера", – рассказал математик Бобби Сигалл.

Самыми востребованными качествами для партнеров у россиян стали честность, надежность, верность и умение проявлять заботу. Только 13% опрошенных заботит внешность, а 12% – достаток.

Также 76% россиян хотели бы, чтобы партнер был максимально честен о себе и своих желаниях, а также не боялся об этом говорить.

Всего в опросе участвовали тысяча человек. Из них 65% – мужчины, а 35% – женщины.

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