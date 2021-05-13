Эксперты подсчитали шансы россиян найти настоящую любовь

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Международная сеть для знакомств Badoo провела исследование, в ходе которого выяснили, какова вероятность найти вторую половинку у россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, результаты исследования показали, что каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти пару в течение всей жизни.
Идея найти "того самого" человека оказалась популярна у 52% пользователей из России, однако многие опасаются, что их шанс уже упущен.
"Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 – не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера", – рассказал математик Бобби Сигалл.
Самыми востребованными качествами для партнеров у россиян стали честность, надежность, верность и умение проявлять заботу. Только 13% опрошенных заботит внешность, а 12% – достаток.
Также 76% россиян хотели бы, чтобы партнер был максимально честен о себе и своих желаниях, а также не боялся об этом говорить.
Всего в опросе участвовали тысяча человек. Из них 65% – мужчины, а 35% – женщины.
Ранее психологи рассказали, как не попасть в ловушку вечного сожительства. Заветный штамп в паспорте представляет ценность не для всех. Кого-то устраивают и незарегистрированные отношения.
Однако процент женщин, для которых классическая форма брака все еще остается логичным и обязательным этапом в развитии взаимоотношений, гораздо выше.
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