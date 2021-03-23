Психолог рассказала, могут ли гормональные сбои провоцировать ссоры в семье

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Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 объяснила, как состояние здоровья влияет на взаимоотношения в семье или паре, а также как решить существующие проблемы в отношениях.
Ранее сообщалось, что частые ссоры в семье могут быть вызваны нарушением функционирования эндокринной системы. По словам эндокринолога Ольги Деревянко, психологи часто посылают пары именно к таким специалистам, выясняется, что у людей тиреотоксикоз (процесс, который вызван избытком тиреоидных гормонов в организме. Чаще встречается у женщин, но может быть и у мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. – Прим. ред.). Эту проблему можно решить медикаментозным путем, тем самым наладить мир в семье.
"Бывает, что взаимоотношения зависят от биологических процессов, именно от гормонального фона. Выброс кортизола, например, тоже здорово портит отношения внутри семьи. Часто бывает 50:50. Но в большинстве случаев это психологические проблемы, которые вызывают такой дисбаланс внутри семьи за счет того, что кому-то кажется, что его не любят, не уважают, не ценят", – объяснила Наумова.
По словам специалиста, многие боятся обращаться к врачам, поэтому сначала идут именно к психологам. "Но по-хорошему сначала обследование у врачей... Если они сами не разобрались, куда им идти, то сначала они идут к психологу, психолог их уже дальше направляет", – сказала Наумова.
Вместе с тем эксперт подчеркнула, что длительность решения психологических проблем в паре зависит от возраста партнеров. Например, до 45 лет человек отлично рефлексирует, можно закрыть вопрос за несколько приемов или за месяц.
"Тут еще в зависимости от того, какое было детство. Часто бывает так, что люди приходят на семейную терапию и мы видим, что у каждого из них проблема связана с их детством, личным неприятием себя. Тогда мы разделяемся, работаем отдельно с каждым супругом, а потом объединяемся на семейную психотерапию", – объяснила Наумова.
Ранее сообщалось, что численность разводов в России увеличилась во время и после весеннего режима самоизоляции. В частности, в июле 2020 года на развод подали 58,1 тысячи пар. Это на 2,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе и сентябре данные показатели также превышали прошлогодние – по 58 тысяч в каждом месяце.
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