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Общество

21:28

Павел и Алана Мамаевы разводятся

общество

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Алана Мамаева объявила о разводе с Павлом Мамаевым. Об этом она написала в сторис в своем Instagram-аккаунте.

"Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают", – написала Алана.

Ранее Алана Мамаева в состоянии средней тяжести попала в больницу. Ее госпитализировали из-за отравления таблетками.

Незадолго до происшествия Алана пожаловалась в соцсетях на очередную измену мужа. Кроме того, она опубликовала фото девушки, которая, по ее мнению, является любовницей Мамаева. Предположительно, речь идет о 29-летней испанской модели.

Позднее женщина прокомментировала инцидент, заверив, что у нее "все хорошо".

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

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