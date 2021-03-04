Почему жена Мамаева отрицала госпитализацию, но очутилась в НИИ Склифосовского

Жену футболиста Павла Мамаева Алану после отравления медикаментами доставили в НИИ имени Склифосовского. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести. Известно, что незадолго до инцидента Алана пожаловалась на очередную измену мужа в соцсетях. Разбираемся, что известно о случившемся.



"Выпила четыре таблетки и уснула"

В среду, 3 марта, в СМИ появилась информация о том, что жена футболиста Павла Мамаева Алана была госпитализирована из квартиры на 2-й Черногрязской улице в центре столицы. По информации источника, спасателям пришлось вскрыть входную дверь, так как женщина находилась в помещении одна и без сознания.

Вместе с тем подруга Аланы в тот же день рассказала о ее самочувствии, сообщает сайт "Комсомольской правды". Женщина заверила журналистов, что с супругой футболиста все в порядке: якобы она не в больнице, а спит дома и чувствует себя неплохо.





подруга Аланы Мамаевой У Аланы сейчас все хорошо, она спит. Скорую мы ей вызвали, да. Она днем выпила снотворное и немного переборщила. Выпила четыре таблетки и уснула. Я испугалась, когда не смогла ее разбудить, и позвонила в 112.

Сама Мамаева также сообщила, что с ней все в порядке. "Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли", – сказала она журналистам.

Однако уже 4 марта стало известно, что Алана находится в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Она лежит в седьмом корпусе в центре отравлений. Температура утром – 36,5. Средней тяжести", – рассказали в медучреждении.

По факту случившегося сейчас проводится проверка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Мамаева доставлена с отравлением таблетками. Ее супруг пока никак не комментирует произошедшее.



Не вынесла измен?

Незадолго до отравления Алана Мамаева в своем Instagram пожаловалась на очередную измену мужа. По словам женщины, все произошло в Испании. Именно там футбольный клуб "Ростов", за который Павел играет, проводил тренировочные сборы.





Алана Мамаева жена Павла Мамаева Спасибо за сборы, ФК "Ростов". Итог: мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все.

Кроме того, в соцсети Алана опубликовала фото девушки, которая, по ее мнению, является любовницей Мамаева. Предположительно речь идет о 29-летней испанской модели.

Это не первый раз, когда супруга футболиста уличает его в неверности. Другая история произошла с парой в 2018 году. Тогда Алана вышла в прямой эфир Instagram и заявила, что, пока она боролась за свободу мужа во время судебных тяжб, связанных с избиениями чиновника, тот вел переписку с любовницей.

Прошлая избранница, по данным СМИ, была уроженкой Литвы. Алана активно делилась с подписчиками подробностями супружеской неверности.

"Но самое интересное... Сейчас эта девка переживает, что была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что он ее обманул, что у него любовницы были. Типа жена его не смущала. Она уверена, что у них отношения", – говорила тогда Алана.

Не сразу, но все-таки женщина смогла простить измену. По словам Аланы, она заново влюбилась в своего мужа и у них все было идеально.