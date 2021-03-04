Суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

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В четверг, 4 марта, Пресненский суд столицы отменил решение о разводе продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Решение о расторжении брака принял мировой суд еще в минувшем декабре, но в силу оно не вступило – Шукшина подала апелляционную жалобу, хотя она же и выступала инициатором развода. В заявлении указано, что в настоящее время супруги примирились и намерены сохранить семью", – сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Как уточняется, представитель продюсера не имел возражений по этому поводу.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник сообщила агентству, что отказ от иска означает, что брак действителен и сохранен.

"Нам до сих пор не известно, где именно находится Бари Каримович, в каком состоянии, получает ли он необходимое лечение или нет. Будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем", – подчеркнула адвокат.

Вербицкая-Линник также заявила, что после победы Шукшиной в споре о возврате ей квартиры в ТиНАО у нее нет никаких имущественных претензий к Алибасову.

В связи с разводом, о котором стало известно в декабре прошлого года, встал вопрос о квартире стоимостью около 10 миллионов рублей, которая была переписана на мужа.

Впоследствии Троицкий районный суд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной.

Ранее сын Алибасова заявил, что знаменитого отца пытаются спаивать некачественным алкоголем по указанию Ольги, дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам мужчины, Алибасова хотят отравить из-за квартиры.

