Сын Алибасова заявил, что его отца пытаются отравить из-за квартиры – СМИ

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Бари Алибасов-младший посетил своего знаменитого отца в психиатрической больнице № 1 имени Алексеева в Москве. По словам мужчины, основателя группы "На-На" неоднократно пытались отравить из-за квартиры. Об этом сообщает News.ru.

Сын Алибасова рассказал, что его отца пытаются спаивать некачественным алкоголем по указанию Ольги, дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Чтобы они не отобрали квартиру, нужно срочно разводить тебя с Лидией Николаевной, потому что, не да бог, с тобой что-то случится. За тобой охотятся сейчас три человека, заинтересованных в твоей смерти", – заявил сын экс-продюсера.

Как заявил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин, психиатры диагностировали у Алибасова-старшего "корсиковский психоз", вызванный нарушениями в работе коры головного мозга.

Представляющий интересы семьи Алибасовых правозащитник Олег Сухов подал заявление в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО Москвы о необходимости проверить действия бывшего участника группы "Интеграл" Валерия Юрина, экс-помощника Алибасова-старшего Андрея Назарова и Ольги Шукшиной.

В начале июня 2019 года Бари Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Впоследствии продюсер подал на производителей средства в суд, но его иск был отклонен.

