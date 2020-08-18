Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Продюсер Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщает издание Starhit.

Отмечается, что причиной разрыва продюсер указал "неразрешимые противоречия".

"Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие <…> Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", – поделился Бари Алибасов.

Адвокатом продюсера станет Сергей Жорин.

Осенью прошлого года Федосеева-Шукшина переписала на Алибасова квартиру предположительной стоимостью 10 миллионов рублей. Позднее продюсер переписал недвижимость на имя своего помощника, не уведомив об этом жену. Теперь сделку оспаривают в суде. На квартиру наложен арест.

Ранее сын Алибасова заявил, что знаменитого отца пытаются спаивать некачественным алкоголем по указанию Ольги, дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам мужчины, Алибасова хотят отравить из-за квартиры.