Народную артистку РСФСР Федосееву-Шукшину госпитализировали

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в четверг, 19 декабря. Об этом в Instagram написал муж артистки Бари Алибасов.

"Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. Прекрасные врачи", – написал Алибасов.

Лидия Федосеева-Шукшина наиболее известна как исполнительница ролей в фильмах "12 стульев", "Хождение по мукам", "Петербургские тайны" и ряду других. В браке с Бари Алибасовым она состоит с 20 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось о госпитализации бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Как заявил Горбачев, он заработал воспаление легких.

