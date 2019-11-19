В Малом театре рассказали о состоянии Соломина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Состояние госпитализированного худрука Малого театра Юрия Соломина нормализовалось, рассказали "Газете.ру" в пресс-службе театра.

"Юрий Мефодьевич сейчас находится в больнице, состояние у него нормализировалось. Это все, что я могу вам сказать", – рассказал собеседник издания.

Ранее Соломина в тяжелом состоянии на скорой помощи доставили в одну из больниц Москвы.

По некоторым данным, Соломин последние несколько дней пролежал дома с высокой температурой. Потом решил вызвать скорую. Врачи после осмотра рекомендовали госпитализацию.

Директор театра Тамара Михайлова также рассказала Агентству "Москва" о состоянии артиста. По ее словам, Соломин размещен в отдельной палате.

"Сейчас анализы необходимые возьмут, чтобы понять, почему такая высокая температура поднялась, и, я думаю, выпишут", – добавила Михайлова.

Юрий Соломин родился в Чите в 1935 году. Окончив Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, он был принят в труппу Малого театра, а в 1988 году стал его художественным руководителем.

Снимался в фильмах "Хождение по мукам", "Блокада", "Обыкновенное чудо" и других. Награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета и Императорским орденом святой Анны II степени.

В апреле 2019 года переназначен художественным руководителем Малого театра. Министерство культуры подписало с ним бессрочный контракт.