Мединский переназначил Юрия Соломина худруком Малого театра

Министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил художественным руководителем Малого театра Юрия Соломина, сообщает РИА Новости.
С Соломиным подписан бессрочный контракт. Министр отметил, что такой контракт подписывает впервые почти за семь лет.
Мединский пожелал худруку еще не один год возглавлять Малый театр, являющийся образцом классического русского драматического искусства.
Соломин руководит Малым театром с 1988 года. Он ставил такие спектакли, как "Ревизор", "Чайка" и "Таинственный ящик". В качестве актера снимался в фильмах "Хождение по мукам", "Блокада", "Обыкновенное чудо" и другие.
Ранее Мединский заявил, что в Москве реконструируют Российскую государственную детскую библиотеку. Финансирование работ уже утверждено.
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