Государственную детскую библиотеку в Москве ждет реконструкция

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве реконструируют Российскую государственную детскую библиотеку. Финансирование работ уже утверждено, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

"Но это инфраструктурные вложения, самое главное – это новая жизнь, за книжками сюда никто приходить не будет – будут приходить за мероприятиями, возможностью учиться, что-то новое узнать. За атмосферой, да", – сказал министр.

Мединский также отметил, что во всех крупных федеральных библиотеках будет меняться система безопасности, что потребует больших средств.

Ранее Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова. Сообщалось, что у культурных учреждений появится сцена в Москве – она расположится в здании на проспекте Андропова.

В четверг, 28 марта, Дмитрий Медведев приостановил процесс объединения театров. По словам главы кабмина, необходимо общественное обсуждение вопроса.