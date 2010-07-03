Медведев приостановил объединение Александринского и Волковского театров

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Дмитрий Медведев приостановил процесс объединения Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова. По словам главы кабмина, необходимо общественное обсуждение вопроса.

"В связи с многочисленными обращениями общественности принято решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры РФ", – цитирует ТАСС пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

В четверг, 28 марта, Владимир Мединский подписал приказ об объединении двух театров. Также сообщалось, что у культурных учреждений появится сцена в Москве – она расположится в здании на проспекте Андропова.

С критикой процесса объединения выступили председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин и глава Ярославской области Дмитрий Миронов.