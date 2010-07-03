У театров Волкова и Александринки появится сцена в Москве

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Московская площадка объединенного комплекса Александринского театра и ярославского театра имени Волкова расположится в здании на проспекте Андропова.

"Речь идет про стройку на Андропова, она по ошибке называется сценой МХТ. На деле это федеральная, новая, строящаяся сцена. Там еще блок проблем, которые еще надо заверять", – цитирует "Интерфакс" министра культуры Владимира Мединского.

Об объединении культурных учреждений стало известно в среду, 27 марта. По словам Мединского, "это исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России". Подчеркивается, что инициатива объединения исходила со стороны руководства театров.

Изначально предполагалось, что вблизи станции метро "Коломенская", на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской улицей построят филиал Московского художественного театра имени Чехова. Проект предполагал, что в здании появится зрительный зал-трансформер на 647 мест, большой и малый репетиционные залы, артистические уборные, ресторан и буфет для зрителей, служебные, бытовые и технические помещения.

Театр Волкова – первый русский профессиональный театр, он был основан в 1750 году в Ярославле купцом Федором Волковым. Петербургский Александринский театр учрежден императрицей Елизаветой Петровной в 1756 году.