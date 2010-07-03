Мэр Москвы поздравил с днем рождения Юрия Соломина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

По словам мэра, Юрий Соломин известен как "выдающийся актер, режиссер и педагог", который вносит "огромный вклад в развитие отечественной культуры".

"С Вашим именем связана целая эпоха в жизни Малого театра, который сохраняет и приумножает славные традиции русской драматической школы, радует публику незабываемыми премьерами", – подчеркнул Собянин.

Мэр напомнил и о блистательных киноролях Соломина, которые любимы несколькими поколениями зрителей. "Секретами профессионального мастерства Вы щедро делитесь с молодыми талантливыми актерами, многие из них стали настоящими звездами искусства", – обратился к имениннику Собянин.

Юрий Соломин родился в Чите в 1935 году. Окончив Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, он был принят в труппу Малого театра, а в 1988 году стал его художественным руководителем. Он также снимался в фильмах, включая такие картины, как "Хождение по мукам", "Блокада" и "Обыкновенное чудо". За долгие годы творческой деятельности Соломин был награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета и Императорским орденом святой Анны II степени.

В апреле 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил Юрия Соломина художественным руководителем Малого театра. С ним подписали бессрочный контракт.