Мэр Москвы поздравил с днем рождения Юрия Соломина

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.
По словам мэра, Юрий Соломин известен как "выдающийся актер, режиссер и педагог", который вносит "огромный вклад в развитие отечественной культуры".
"С Вашим именем связана целая эпоха в жизни Малого театра, который сохраняет и приумножает славные традиции русской драматической школы, радует публику незабываемыми премьерами", – подчеркнул Собянин.
Мэр напомнил и о блистательных киноролях Соломина, которые любимы несколькими поколениями зрителей. "Секретами профессионального мастерства Вы щедро делитесь с молодыми талантливыми актерами, многие из них стали настоящими звездами искусства", – обратился к имениннику Собянин.
Юрий Соломин родился в Чите в 1935 году. Окончив Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, он был принят в труппу Малого театра, а в 1988 году стал его художественным руководителем. Он также снимался в фильмах, включая такие картины, как "Хождение по мукам", "Блокада" и "Обыкновенное чудо". За долгие годы творческой деятельности Соломин был награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета и Императорским орденом святой Анны II степени.
В апреле 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил Юрия Соломина художественным руководителем Малого театра. С ним подписали бессрочный контракт.
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