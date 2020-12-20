Алибасов сообщил адвокату о намерениях покончить с собой

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Адвокат Сергей Жорин сообщил, что российский продюсер Бари Алибасов рассказал ему о желании совершить суицид.

"Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить", – написал юрист в Twitter.

На вопрос пользователя, каков был ответ, Жорин добавил: "Пока не вернет долг – чтоб даже думать не смел!"

В 2019 году основатель и руководитель группы "На-на" был госпитализирован, когда выпил жидкость для прочистки труб.

Вадим Горжанкин, директор Алибасова, ранее рассказал, что тот хочет назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией.

От Алибасова ждет ребенка его помощница Виктория Полторацкая. Горжанкин сообщил, что она не против таких имен.