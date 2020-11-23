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Москва 24

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Общество

12:29

Стало известно имя будущего ребенка Бари Алибасова

общество культура

Фото: Москва 24

Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, как музыкант может назвать будущего ребенка, передает Пятый канал.

Он заявил, что в случае рождения мальчика его могут назвать Ковидом. Девочка же, вероятно, получит имя Пандемия.

В настоящее время помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности. Горжанкин сообщил, что она не против таких имен.

Ранее Троицкий районный суд постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной. До этого Алибасов подал на развод с актрисой. Осенью прошлого года Федосеева-Шукшина переписала на Алибасова квартиру предположительной стоимостью 10 миллионов рублей.

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