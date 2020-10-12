Суд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Троицкий районный суд столицы постановил, что продюсер Бари Алибасов должен вернуть квартиру в ТиНАО своей супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на pr-директора Алибасова Вадима Горжанкина.

"Оспорить решение в апелляции Мосгорсуда можно в течение 30 дней, и основания для этого есть все. Однако, по его словам, сам Алибасов пока не решил, будет ли он оспаривать решение, так как всегда говорил, что квартира принадлежит Шукшиной, и вынесенное решение только подтвердило его слова", – приводит Горжанкин слова адвоката продюсера Олега Сухова.

В августе стало известно, что Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной. Причиной разрыва продюсер указал "неразрешимые противоречия".

Осенью прошлого года Федосеева-Шукшина переписала на Алибасова квартиру предположительной стоимостью 10 миллионов рублей. Позднее продюсер переписал недвижимость на имя своего помощника, не уведомив об этом жену. Теперь сделку оспаривают в суде. На квартиру наложен арест.

Ранее сын Алибасова заявил, что знаменитого отца пытаются спаивать некачественным алкоголем по указанию Ольги, дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам мужчины, Алибасова хотят отравить из-за квартиры.

