Юрист Макаров: за мат в общественном месте грозит до 15 суток ареста

Использование ненормативной лексики в общественных местах может повлечь до 15 суток административного ареста и штрафы. Об этом напомнил юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что нецензурная брань на улице квалифицируется как мелкое хулиганство согласно одноименной статье 20.1 КоАП РФ. За это правонарушение предусмотрены штрафные санкции в размере от 500 до 1 тысячи рублей или арест.

"Если же сквернословие будет сопряжено с неповиновением законному требованию представителя власти, за этим последует штраф до 2,5 тысячи рублей или также арест до 15 суток", – добавил он.

При этом в случае адресации мата конкретному человеку обязательные выплаты могут достигать 5 тысяч рублей в соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ "Оскорбление". Если же оскорбление исходит от должностного или юридического лица, сумма может увеличиться до 50 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Штрафы также могут быть выписаны за применение мата и в домовых чатах. В такой ситуации размер составит до 10 тысяч рублей.

Правонарушением является брань, появляющаяся в сообществах собственников многоквартирных домов, членов садоводческих товариществ и других чатах мессенджеров. При этом для должностных и юридических лиц размер санкции может достигать 100 и 700 тысяч рублей соответственно.